Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Донецькій області, на жаль, помітно збільшилася кількість потерпілих від COVID-19: лабораторно підтверджено ще 16 випадків коронавірусної інфекції. Сумнівне лідерство знову за Маріуполем: відразу 10 хворих із кола контактних осіб з обласної лікарні інтенсивного лікування, де кілька днів тому стався спалах цієї недуги. Ще по два випадки зафіксували у Мангуші та Краматорську, по одному в Бахмуті та Костянтинівці.
Досі встановлено, що у трьох згаданих містах північної частини області хвороба має «імпортне» походження, тобто завезена з-за кордону. Троє людей приїхали з Росії, ще один — з Італії.
Всього з початку пандемії коронавірусу на Донеччині досі лабораторно підтвердили 68 випадків хвороби. 11 осіб вже одужали, а 1 помер. «Пік захворювання ми ще не пройшли, а тому наголошую на необхідності дотримуватися карантину і подбати про свою безпеку та безпеку всіх інших», — наголосив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.