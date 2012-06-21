У селі Сергіївка Андріївської об’єднаної територіальної громади у Слов’янському районі Донецької області вирішили облаштувати екологічно-культурну зону у вигляді парку «Територія кохання». Поштовхом до реалізації цікавого проекту стала бронзова скульптура закоханих Петра і Февронії, яку встановили в селі у 2012 році. Досі у невеликій Сергіївці щороку реєстрували в середньому два шлюби місцевих молодят, а після того, як тут з’явилася скульптура — символ кохання, вірності й родини, кількість зареєстрованих у селі шлюбів збільшилася до 50 на рік. Уже стало доброю традицією, що молодь навіть з великих міст Краматорська, Слов’янська, Дружківки, вирішивши стати на рушник, їде сюди із сподіваннями і вірою в магічні властивості пам’ятника закоханим.
Тепер у селі хочуть якомога краще облаштувати територію біля скульптури Петра і Февронії: встановлять симпатичну дерев’яну альтанку для реєстрації шлюбів, планують придбати мобільну сцену з обладнанням для демонстрації просто неба кінофільмів.
«Ми назвали свій проект «Територія кохання». Він сприятиме подальшому розвитку зеленого туризму і позитивно вливатиме на імідж населеного пункту. І нині найголовніше завдання — знайти гроші для його реалізації. Потрібно близько мільйона гривень. А в подальшому мріємо проводити на базі нашого села обласний фестиваль родинної творчості, що дасть змогу пригадати давні народні традиції», — розповідає директор тутешнього Центру молодіжного дозвілля Маргарита Мороз.