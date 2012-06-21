На Донеччині вже вчетверте відкрили резиденції святого Миколая. Такі заходи для малих жителів прифронтового краю почали влаштовувати з 2015-го: попередні два роки приймальні святого працювали у Святогірську та Маріуполі, де їх відвідувало чимало дітей і дорослих. Нині святкові локації розташовані знову в Маріуполі та вперше у Костянтинівці.
На відкриття резиденції, що її облаштували у міському палаці культури Костянтинівки, прийшло більш як 100 тутешніх дітей віком 5—15 років. Малі відвідувачі разом з улюбленими казковими героями весело провели час: гралися і співали, взяли участь у майстер-класах і власними руками виготовляли іграшки, розучували колядки та щедрівки, писали листи з побажаннями святому Миколаєві.
Резиденція працюватиме протягом тижня, і відвідати її можуть усі охочі, а 19 грудня тут побувають актори Донецького академічного обласного драматичного театру з Маріуполя, які безплатно запропонують виставу «Іде святий Миколай».
«Це свято на Донеччині набуває дедалі більшої популярності, але ми постійно наголошуємо, що не можна порівнювати святого Миколая з Дідом Морозом. До цього частіше вдаються дорослі, а ось діти гарно сприймають те, що їм подають. Я в образі святого Миколая несу малим землякам радість і подарунки, бажаю, щоб у кожній родині відчули душевну теплоту, отримали задоволення, а хтось, можливо, повернувся додому», — розповідає методист міського палацу молоді Дмитро Денисенко, який виступає в ролі господаря відкритої резиденції.