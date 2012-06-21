На позачерговому засіданні Київради було ухвалено рішення спрямувати на доплати медикам з бюджету міста 894 мільйона гривень. Йдеться про всі медзаклади другої ланки охорони здоров’я. Про це на брифінгу 31 березня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
За його словами, особливу увагу й додаткове фінансування отримають медпрацівники, які працюють і продовжуватимуть працювати саме із хворими на коронавірусну інфекцію. Тож доплати медикам інфекційних відділень становитимуть від 5 до 10 тисяч гривень.
Перші такі виплати вони отримають вже в квітні.
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«Урядового кур’єра»