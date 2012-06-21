Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Покровську на Донеччині встановлять манекени малих пішоходів біля навчальних закладів міста, а також поблизу найбільш пожвавлених і небезпечних автомобільних доріг. Власне, дві фігури школярів у повний зріст та з ранцями за спинами у грудні минулого року вже «крокують» біля пішохідного переходу на одній з ділянок вулиці Захисників України. Вибір насамперед згаданого місця не випадковий, оскільки тут не так давно всього за місяць сталося три дорожньо-транспортні пригоди із важкими наслідками. Нині ж, оскільки манекени вкриті спеціальною фарбою, що відбиває світло, водії зменшують швидкість перед переходом – особливо ввечері чи вночі.
Як розповів начальник Покровського відділу Національної поліції України в Донецькій області Юрій Гречишкін, ідею розташувати манекени дітей біля доріг донеччани «позичили» у колег із Вінниці, де побували у відрядженні і дізналися про цей досвід. А окрім фігур школярів, біля всіх міських пішохідних переходів встановлять ще й додаткове освітлення, яке темної пори також сприятиме підвищенню безпеки людей на дорозі.