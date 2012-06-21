Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
На автодорозі М-05 державного значення (Київ-Одеса) та Н-16 (Золотоноша — Черкаси — Сміла — Умань) інспектори управління патрульної поліції у Черкаській області почали фіксувати швидкість автотранспорту за допомогою лазерного приладу «TruCam».
Як повідомили в патрульній поліції області, для запобігання зловживанням та корупційним ризикам пристрій «TruCam» містить алгоритм шифрування AES, що робить неможливим втручання в роботу системи та будь-яке коригування даних.
Про використання пристрою, водії мають бути повідомленими завдяки встановленим дорожним знакам. Поліцейські стверджують, що головна мета таких заходів — навчити водіїв безпечно їздити й закликають водіїв додержувати правил дорожнього руху і не перевищувати дозволену швидкість.
Прилади «TruCam» перевіряють швидкість за допомогою лазера, що дає змогу уникнути неточностей. Патрульна поліція почала використовувати їх на українських дорогах з 8 жовтня.
Нагадаємо, штраф за перевищення швидкості більш як на 20 км/год передбачений у розмірі 255 гривень, більш як на 50 км/год — 510 гривень.