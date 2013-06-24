Уряд забезпечив безпрецедентний з початку повномасштабного вторгнення обсяг планових ремонтних робіт на основних автошляхах держави. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко. На магістралях національного та міжнародного значення завершено першочергові роботи з ліквідації утворених після зими вибоїн та інших деформацій.

«Відновлення належного стану доріг — це насамперед питання безпеки людей, безперебійного руху вантажів для Сил оборони та стабільної роботи економіки», — зазначила очільниця уряду.

Загалом відремонтовано 14 млн квадратних метрів дорожнього полотна. Це найвищий показник за весь час повномасштабної війни.

Уряд і надалі приділятиме особливу увагу відновленню дорожньої інфраструктури в регіонах. Зокрема, подальші роботи буде зосереджено на автошляхах, що мають критичне значення для військової логістики, евакуаційних маршрутів, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

«Ми забезпечили першочергові заходи з відновлення головних автошляхів країни. Активно проводили роботи з ремонту доріг, які з’єднують різні регіони, а також служать коридорами до країн ЄС. Дороги нині — це більше, ніж комфорт, це безпека й економіка країни, частина стійкості держави, підтримка наших Сил оборони. Подальші ремонтні роботи триватимуть», — наголосив віцепрем’єр­міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Мінрозвитку спільно з Генштабом напрацювало першочерговий перелік доріг з погляду потреб військової логістики. Для забезпечення фінансування їхнього відновлення готують окрему постанову Кабінету Міністрів, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.