Дві ОТГ і п’ять районів Херсонської області отримали шкільні автобуси. Раніше новий транспорт з’явився у восьми громадах та Бериславському районі. Усього 2018-го за рахунок державної субвенції на умовах співфінансування з місцевими бюджетами департамент освіти, науки та молоді облдержадміністрації придбав дев’ять шкільних автобусів, ще вісім закуплено за державні кошти на інфраструктурний розвиток. Це спеціалізовані автобуси для перевезення школярів різного віку, які виготовив автоскладальний завод №1 ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» у Луцьку. В автобусі 31 місце для сидіння, автономна система обігріву салону, системи сигнального виклику із салону водія та внутрішнього оповіщення. Кожне пасажирське місце обладнане пасками безпеки, є система блокування дверей під час руху.
А спеціалісти центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Херсонщини отримали два автомобілі типу Boxer, закуплені за кошти Державного фонду регіонального розвитку та обласного бюджету. Дві машини швидкої допомоги придбано за кошти обласного бюджету, одна надійшла як гуманітарна допомога з КНР. Нові санітарні автомобілі оснащено сучасним медичним обладнанням.