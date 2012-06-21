ДП «Антонов» та швейцарська компанія AIR-ION Technologies SA підписали меморандум щодо налагодження партнерства у розробці, випробуваннях, сертифікації та виготовленні гібридних та електричних безпілотних літальних апаратів.
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Як повідомляє прес-служба ДП «Антонов», попередньо заплановано виробництво чотирьох типів безпілотних літальних апаратів (БПЛА) з максимальною злітною вагою 1500 кг та крейсерською швидкістю 185 км/год.
«Документ передбачає декілька етапів співробітництва, на першому з яких партнери проведуть дослідження світових технологій та ринку щодо застосування електричних БПЛА в якості повітряного таксі, а також гібридних БПЛА в інших цивільних та військових цілях», – йдеться у повідомленні.