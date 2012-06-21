Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Фахівці нині аналізують види на наступний урожай та прогнозують чи не впадуть обсяги аграрного виробництва. Справді, є певні проблеми, однак ситуація не виглядає критичною. Зокрема, згідно з даними Укргідрометцентру, через те, що тривалий час не було дощів, склалися малосприятливі умови для утворення сходів та розвитку посіяних ранніх зернових і зернобобових культур, особливо у південних областях.
Та все-таки, на думку агрометеорологів, ситуація поки що не критична. Основа зернового пулу — озимина перезимувала загалом успішно, вміст продуктивної вологи у ґрунті на більшості площ цілком достатній для нормального розвитку посівів, що дає надію на добрий врожай.
Цієї весни аграрії мають намір засіяти такі площі: основними ярими культурами (10 культур) —15,26 млн га, на 0,3 млн га більше, ніж торік. У самій структурі посівів ярої групи прогнозується збільшення частки кукурудзи та соняшнику, зменшення — сої, ячменю і цукрових буряків.
За даними Мінекономрозвитку, для проведення комплексу весняно-польових робіт аграрії всіх областей стовідсотково забезпечені насінням, а от мінеральними добривами — лише на 81% (дається взнаки дорожнеча добрив і нестача обігових коштів у аграріїв на початку посівної).