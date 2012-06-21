До 2050 року Міністерство енергетики та захисту довкілля планує остаточно відмовитися від використання вугільної енергетики й майже вдвічі зменшити частку атомної. Остання, до слова, не викидає в атмосферу сполук вуглецю. Під час презентації проєкту концепції «зеленого» енергетичного переходу до 2050 року профільний міністр Олексій Оржель був оптимістичним, переконуючи, що це станеться навіть раніше.
Збиткові вугільні підприємства буде закрито, окреслив сумну перспективу урядовець, і міністерство розглядає варіант заміни вугільних блоків модульними атомними реакторами: «Ми виходимо з того, що не так багато теплових електростанцій і не так багато теплоелектроцентралей вугільних у нас є».
Щодо «зеленої» енергетики Олексій Оржель висловився так: «Один із пріоритетів уряду — декарбонізація економіки. Ми говоримо про те, що до 2050 року частка відновлюваних джерел має бути на рівні 70 відсотків. Ми порахували, у нас є оцінки». Такий розвиток має бути економічно обґрунтованим. Адже не можна зловживати ціною на екологічний кіловат. Треба, щоб споживач платив справедливу ціну за екологічну одиницю енергії, повідомляє УНІАН позицію урядовця.
Міністерство підготувало проєкт концепції «зеленого» енергетичного переходу до 2050 року спільно з експертами та науково-технічними установами. Тому розрахунки перспективних показників зміни структури енергобалансу країни ґрунтуються на економіко-математичних моделях, які змінюватимуться залежно від світових тенденцій.
«Зменшення викидів парникових газів — загальний знаменник для споживання всіх енергоресурсів. Це першочергова мета всіх країн. Ми ставимо мету, можливо, не таку амбітну, як у ЄС, — до 2050 року стати кліматично нейтральними, тобто знизити чисті викиди вуглецю до нуля. Наша мета — досягти цього показника до 2070 року», — продовжив тему заступник глави Мінекоенерго Сергій Масліченко.
До слова, відновлюваними джерелами вважають не лише сонячну й вітрову, а й біоенергетику, яка має великий потенціал виробництва з відходів сільського господарства.
А перші аукціони, на яких можливість продавати електроенергію, вироблену з відновлюваних джерел енергії, отримає компанія, що запропонувала найменшу ціну, можуть провести вже у квітні.
Відділ новин
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