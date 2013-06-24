Президент України Володимир Зеленський провів розмову із Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні та Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Передусім лідери обговорили російські дрони, випущені по Україні, а також скеровані в повітряний простір Польщі. Інциденти з одним чи двома російськими безпілотниками у країнах східного флангу НАТО були й раніше, зокрема кілька тижнів тому в Румунії. Але цього разу росія застосувала значно більшу кількість дронів і нахабство: безпілотники летіли не лише через Україну, а й залітали з території Білорусі. Лідери мають однакове розуміння: це абсолютно інший рівень ескалації з боку рф, навмисний, і на це має бути відповідна реакція.

Володимир Зеленський наголосив, що Україні й партнерам потрібно працювати над спільною системою протиповітряного захисту й створити дієвий повітряний щит над Європою. Україна давно це пропонує, є конкретні рішення. Президент акцентував, що потрібно разом реагувати на всі актуальні виклики та бути готовими до потенційних загроз усім європейцям у майбутньому, повідомляє Офіс Президента.