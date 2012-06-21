У приморському прифронтовому Маріуполі на головній ялинці міста пришвартувалися паперові кораблики жовтого та блакитного кольорів із прізвищами та іменами українських військових моряків, яких 25 листопада захопили російські спецпризначенці в Керченській протоці й досі утримують у неволі. А поряд — ще три кораблики з назвами двох катерів і буксира: «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу» ВМС України, що йшли з Одеси до Маріуполя, але російські військові, порушивши чинні міжнародні норми і права та міждержавну угоду про спільне використання Азовського моря, їх обстріляли, заблокували й захопили.
Всеукраїнську акцію #SAVE_UKRAINIAN_SAILORS на підтримку українських моряків — чергових жертв російської агресії започаткували столичні волонтери, які закликали співвітчизників розмістити на новорічних ялинках кораблики з назвами захоплених військових суден та прізвищами членів екіпажів. Маріупольські активісти вже відгукнулися на флешмоб: місцеві діти виготовили паперові кораблики, а дорослі продовжують писати побажання полоненим українським морякам, серед яких найголовніше — якомога швидше повернутися додому.