Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
За повідомленням прес-групи УСБУ в Сумській області, цими днями співробітники відомства під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на отриманні неправомірної вигоди начальника одного зі структурних підрозділів Головного управління ДФС в Сумській області.
Замість того, щоб виконувати свої посадові обов’язки з дотримання податкового та інших видів законодавства, начальник відділу регіонального управління аудиту вимагала 90 тисяч гривень від місцевого приватного підприємця за зменшення штрафних санкцій, нарахованих за результатами планової перевірки господарської діяльності.
Правоохоронці затримали зловмисницю в обласному центрі під час отримання всієї суми хабара. У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання про повідомлення чиновниці про підозру. Тривають слідчі дії.