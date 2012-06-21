Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Інклюзивно-ресурсний центр для дітей з особливими освітніми потребами створюють на базі Зміївського ліцею №1. Для центру тут виділено приміщення площею 220 квадратних метрів.
«Нині тривають ремонтні роботи у новому приміщенні, але сама установа вже працює – на території центру дитячої творчості. З 20 серпня там працює вчитель-логопед, на якого дуже чекали жителі нашого району», – розповіла директор інклюзивно-ресурсного центру Наталя Видріна-Цимбаліст.
За її словами, послугами інклюзивно-ресурсного центру для дітей з особливими освітніми потребами планують охопити понад 550 дітей району.
«Це діти, яким рекомендована інклюзивна форма навчання, а також ті, які за висновками педагогів та психологів закладів загальної середньої освіти мають порушення мовлення та відставання у розвитку, – пояснила керівник установи. – У навчальному центрі з учнями працюватимуть спеціалісти, серед яких – психолог, вчитель-логопед, вчитель-дефектолог та вчитель лікувальної фізичної культури».