Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
На Харківщині, як повідомляє SQ, працівники Головного управління Держпродспоживслужби у Харківській області під час перевірок в 13 аптеках виявили факти продажу програмних лікарських препаратів за завищеними цінами.
Всього ж у січні нинішнього року Держпродспоживслужбою регіону проведено 212 моніторингів та проаналізовано понад 59 тисяч цін на ліки, які беруть участь в урядовій програмі «Доступні ліки».
За інформацією відомства, як повідомили в управлінні, порушникам направили листи з повідомленням про необхідність дотримуватися законодавства. Про результати проведення моніторингу та вжиті заходи поінформували Харківську обласну державну адміністрацію.