Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Найбільше приваблюють туристів у Харківській області Шарівський палацово-парковий комплекс, Сковородинівка, художньо-меморіальний музей Іллі Рєпіна в Чугуєві та Кицівська пустеля. До цього списку додалися також парк мені Горького та екопарк Фельдмана. Саме ці місця і стануть основними «туристичними магнітами», які на думку фахівців, будуть найвідвідуванішими куточками Слобожанщини. На їх основі вже розроблені маршрути трьох турів, розрахованих на три, п’ять та десять днів.
Однак цей перелік, як розповів голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, буде розширюватися, адже на Харківщині ще багато мальовничих місць, які безперечно будуть затребувані туристами. Інформацію про такі очільник області чекає від голів райдержадміністрацій, які зроблять туристичний аналіз свого краю, і нададуть своє бачення розвитку туризму. На основі цих даних в області вже остаточно визначаться з туристичними проектами, які й будуть розвивати.
Старт проєкту «Україна туристична», який має дати поштовх для розвитку внутрішнього туризму в усіх регіонах країни дав Президент України Володимир Зеленський. До розв’язання цієї, вкрай важливої проблеми, на Харківщині підійшли комплексно. Тут не лише шукають місцеві туристичні «мекки», а й готуються розвивати відповідну інфраструктуру, щоб бажаючі відвідати Харківщину, хотіли зробити це не один раз.