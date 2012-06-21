Торік Харківщина у сфері зайнятості та професійної орієнтації населення завершила значимими показниками, а рівень працевлаштування осіб з інвалідністю став кращим в Україні — 72, 8%. Цього вдалося досягти завдяки чітко орієнтованому й наполегливому сприянню працевлаштуванню та підвищенню конкурентоспроможності на ринку праці осіб з інвалідністю, осіб, які мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню, зокрема молоді, та організації роботи з професійної орієнтації різних категорій населення.
Про це заявила заступник директора департаменту соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації Тетяна Печура, зазначивши, що торік рівень працевлаштування квотної категорії безробітних — 50%. «Також роботу отримали понад 13,4 тисячі осіб віком до 35 років. Працевлаштовано 661 особу з інвалідністю, що майже на 7% більше в порівнянні з 2016 роком. Рівень працевлаштування осіб з інвалідністю становить 72,8% і є найвищим в Україні», — повідомила вона.
Заступник директора Харківського обласного центру зайнятості Олена Захуцька поінформувала, що службою зайнятості в 2017 році профорієнтаційними заходами охоплено приблизно 225 тисяч громадян, надано понад 509,3 тисячі послуг, що є сприятливим фактором для підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці. Такі послуги отримали безробітні, які потребують особливої уваги, а це — майже 40 тисяч жінок, безробітна молодь у віці до 35 років — 26,7 тисячі осіб, двадцять сім із половиною тисяч людей старших 45 років.