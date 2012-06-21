Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У Зачепилівському районі Харківської області відбулося прощання з 33-річною Клавдією Ситник, яка загинула під час обстрілу російськими найманцями українських позицій біля селища Новотошківське в Луганській області.
Клавдія в той час як прогриміли вибухи саме несла ліки хворому бійцеві. Внаслідок масованого обстрілу військовий медик 93-й ОМБр отримала поранення осколком у груди. Важке поранення виявилося смертельним.
Віддати шану Клавдії Ситник прийшли рідні загиблої, місцеві жителі, побратими і чиновники. У Клавдії Ситник залишилися 12-річна дочка, батько, мати і сестра з інвалідністю.