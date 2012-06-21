Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Пілотний проект Міністерства соціальної політики України «Рука допомоги», який реалізується за підтримки Світового банку, високо затребуваний у Харківській області.
За даними директора обласного центру зайнятості Володимира Міненка, з початку дії проекту в регіоні до нього залучено 1736 осіб, з яких 954 мають статус членів малозабезпечених сімей, 782 – внутрішньо переміщені особи, а 30 громадян мають обидва статуси.
«Із загальної кількості учасників проекту на участь у сприянні працевлаштуванню подали заяви 1312 осіб, було працевлаштовано 597, або 45%. До участі в громадських роботах залучено 329 осіб. Для отримання фінансової допомоги звернулися 240 осіб», – заявив Володимир Міненко.
Також було розглянуто бізнес-плани та прийнято рішення щодо 88 осіб на загальну суму 5 мільйонів 455 тисяч гривень. Володимир Міненко пояснив, що учасники проекту обрали різні види господарської діяльності, серед яких: вирощування сільськогосподарських культур, ремонт та пошиття взуття, сімейна пасіка, відкриття ветеринарної клініки, піцерії, діяльність у сфері бухгалтерського обліку тощо.
ДОВІДКА «УК»
Пілотний проект «Рука допомоги» діє в Харківській, Полтавській та Львівській областях, а з 2018 року – також в окремих об’єднаних територіальних громадах Житомирської, Донецької та Чернігівської областей. Нині майже 4,5 тисячі громадян подали заявки на участь.
Сума мікрокредиту, який може отримати учасник проекту для започаткування власної справи, складає до 40 прожиткових мінімумів (у 2018 році – близько 70 тисяч гривень). При цьому повертати потрібно лише різницю між сумою фіндопомоги та сплаченими за три роки податками і зборами. А в разі, якщо учасник стає роботодавцем для двох членів малозабезпеченої сім’ї, ВПО або учасників ООС, – фінансова допомога стає безповоротною.