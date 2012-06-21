Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Нахабні рейдерські наїзди на сільгоспвиробників тривають. Як повідомляє Всеукраїнська аграрна рада (ВАР), у суботу, 8 вересня, близько 30 невідомих хлопців спортивної статури у камуфляжній формі заїхали на територію елеватора, що належить ФГ «Строгого О.Ф.» у Зміївському районі Харківської області. Вони закрили ворота, заблокувавши вхід та вихід, почали навантажувати свої автомобілі соняшником з елеватора та намагалися вивезти його в невідомому напрямку. Власник господарства – Олександр Строгий виявився заблокованим на території елеватора, у той час як керівника – Дениса Строгого на територію не пускали.
Цьому нападу передували злочинні дії нотаріуса Олександр Драгіна, який на підставі підроблених документів про перехід права власності на корпоративні права вніс зміни до державного реєстру. Тепер, згідно із цими змінами, господарство тепер називається ФГ «Слобожанські лани», а його власницею є Олена Маруняк. Тобто, відповідно до підроблених документів, Олександр Строгий передав їй свою частку власності, чого в дійсності не відбулось. При цьому Денис Строгий наголошує, що дана особа йому невідома і раніше жодних конфліктних ситуацій з нею у нього не виникало. Тому даний випадок став для фермера цілковитою несподіванкою.
На місце злочину прибула поліція, але ситуація залишилася невирішеною – адже із суто формальної точки зору відбувається нібито не пограбування, а корпоративний конфлікт. Чи було відкрите кримінальне провадження, і досі достеменно невідомо, хоча склад злочину наявний.
Тому задля захисту своїх законних прав власник господарства надіслав офіційне звернення на ім’я міністра юстиції України Павла Петренко із закликом якнайшвидше зупинити рейдерське захоплення його підприємства. «Звертаюсь до Вас з великим проханням зупинити рейдерське захоплення мого фермерського господарства (ЄДРПОУ 21229706) і терміново відмінити незаконну державну реєстрацію», – йдеться у тексті звернення. Також ФГ «Строгого О.Ф.» наразі готує скаргу до Комісії Мін'юсту з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації.
Тепер перед справжнім власником ФГ «Строгого О.Ф.» стоять нелегкі завдання: проконтролювати, щоб кримінальне провадження було терміново зареєстровано, крім того – звернутись до слідчого судді задля накладення арешту на майно ФГ «Строгого О.Ф.» та припинення будь-яких реєстраційних дій щодо господарства, аби не допустити перепродажу, відчуження майна і нарощування боргів .
Нагадаємо: Центр «Соціальний моніторинг» на замовлення ВАР з 25 червня по 2 серпня 2018 року провів опитування серед 500 керівників сільськогосподарських підприємств з усіх областей України. Згідно з отриманими результатами, близько 71% аграріїв, вважають свій бізнес незахищеним від рейдерства. У той же час, на переконання 64% сільгоспвиробників, основною причиною засилля рейдерства є корупція в органах влади і правоохоронній системі.