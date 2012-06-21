Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У січні цього року на Харківщині борги із зарплати скоротилися на 11 підприємствах. Як повідомив директор департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації Юрій Шпарага, загалом ліквідовано 8,8 мільйона гривень заборгованості.
На черговому засіданні обласної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, розглянули стан погашення боргів на 5 підприємствах області, які входять до індустріальної групи «УПЕК» та зобов’язали керівників цих підприємств розрахуватися з боргами у встановлені терміни. Також комісія прийняла рішення спрямувати лист до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України щодо сприяння в погашенні боргів із заробітної плати на ДП «Харківський завод шампанських вин», оскільки міністерство є засновником цього підприємства.