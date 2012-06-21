Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Після зволікань на Харківщині таки буде створено Госпітальну раду, без якої напрацювання стратегії медичного розвитку регіону може бути проблематичним.
На цьому загострив увагу під час зустрічі з керівниками медичних закладів, а також освітніх та наукових установ області голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер і заявив, що відкритий до спілкування.
«Інформація, яка доходить до керівництва області, – це часто напівправда, і всього того, що відбувається на місцях, ми не знаємо. А я хочу чути інформацію безпосередньо від лікарів, змінити порядок відносин між керівництвом області та працівниками охорони здоров’я», – відзначив Олексій Кучер.
Незрозумілою і для керівника регіону, і для медпрацівників області стала позиція керівників медзакладів Харкова, які проігнорували нараду з обговорення стратегічних питань охорони здоров’я області. Тож виникає запитання, чи варто тоді городити город з Госпітальною радою, яка має слугувати майданчиком для переговорів і напрацюванням проєкту 5-річного плану розвитку госпітального округу, якщо медична спільнота мегаполісу не зацікавлена навіть у встановленні робочих та конструктивних відносин зі своїми колегами та регіональною владою.