Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У Лозовій на Харківщині, до 16 діючих об’єднаних територіальних громад додалася ще одна – найбільша в області. До неї приєднаються громади 9 сільських і 1 селищної рад. Про отримання позитивного висновку щодо об’єднання повідомили в Лозівській міськраді.
Розпорядженням Харківської облдержадміністрації від 8 серпня 2018 року №464 надано позитивні висновки на відповідність законам і Конституції України щодо добровільного приєднання до Лозової.
Віднині міська рада, сільські та селищна ради зможуть ухвалити рішення про приєднання та створення ОТГ з центром у Лозовій. Відповідне рішення збираються прийняти до кінця серпня.
Як розповіли в Лозівській міськраді, керуючий справами Юрій Кушнір та фахівці міськвиконкому проведуть низку виїзних нарад у сільських радах з надання роз’яснень щодо вирішення кадрових та загальних організаційних питань. Крім того, під головуванням першого заступника міського голови Олександра Жидкова відбудуться засідання комісії з питань об’єднання галузей освіти, культури, соціальної сфери, житлово-комунального господарства та їх функціонування в ОТГ.