У Харківській області планується створити комплексну дорожню карту щодо вдосконалення ведення лісового господарства.
Про це, пише SQ, повідомили на круглому столі «Ведення господарства в рівнинних лісах України на основі екологічно орієнтованого, наближеного до природи лісівництва».
Захід пройшов в малому залі Українського науково-дослідного інституту лісового господарства ім. В. Висоцького.
За словами директора інституту Віктора Ткача, карту інституту доручило створити Державне агентство лісових ресурсів. «Це пов’язано з гострою необхідністю збереження лісів в країні. Україна підписала низку європейських угод, зобов’язань і підтримує європейські процеси збереження лісів», – сказав він.