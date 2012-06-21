Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У Харківській області вирішили провести ПЛР-тестування на COVID-19 усім пацієнтам з діагнозом пневмонія. Відповідне розпорядження в.о. головного санітарного лікаря Любові Махоти вже надійшло до усіх лікувальних закладів краю.
Як пояснив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, Харківщина, наразі, має достатню кількість як експрес-, так і ПЛР-тестів. Тож треба якомога ширше активізувати перевірку пацієнтів на коронавірус, тим паче, що в області верифіковано лабораторію на перевірку COVID-19. У першу ж чергу, наголосив керівник області, необхідно провести ПЛР-тестування всім пацієнтам із пневмонією.
Такий захід проводиться не випадково, оскільки існує припущення, що в деяких лікарнях за діагнозом пневмонія може приховуватися, або бути невиявленим захворювання на коронавірус. Так, скажімо, за інсайдерською інформацією в Харківській обласній психіатричній лікарні №1, розташованій у селі Стрілеча за півсотні кілометрів від обласного центру, останнім часом багатьом пацієнтам встановлено діагноз «пневмонія» і навіть на прохання хворих чи їх родичів тести на COVID-19 не проводилися.