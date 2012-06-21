Створювати центр соціальної реабілітації людей з інвалідністю «Шанс» у Чугуєві розпочали торік із капітального ремонту будівлі. До реалізації проекту долучився обласний бюджет. Центр виграв конкурс міні-проектів «Разом у майбутнє», завдяки чому тут буде організовано зону вуличної реабілітації для дітей з порушенням розвитку.
Також допомогу проекту надали міжнародні партнери, а саме Німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ та Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ.
Доки ремонтні роботи в центрі повністю не завершено, він працює в тестовому режимі. Нині тут на обліку перебувають 35 дітей 2—12 років, але згодом тих, хто отримуватиме допомогу саме тут, стане більше.
«У нашому місті 130 дітей з інвалідністю, — зазначив керівник центру Олександр Мисенко. — Нині в нас на обліку перебувають діти з різними нозологіями — ДЦП, синдром Дауна, різні порушення розвитку».
До відкриття центру батькам з такими дітками доводилося їздити до Харкова.
«Добре, що тепер усе поряд із домом. Ми відвідуємо центр, оскільки Катрусі потрібний спеціальний педагог, який знає, що і як робити. Тут є й логопед, і корекційний педагог, тож ходитимемо сюди із задоволенням. Сподіваємося, що наступного року дитина почне розмовляти, піде до школи», — розповіла мама дівчинки з інвалідністю Юлія Міхальова.