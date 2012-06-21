Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Інцидент, як повідомляє SQ, стався 7 лютого в селі Морозівка Балаклійського району.
«Швидка допомога» приїхала на виклик з приводу ускладнення вагітності. Коли медики під’їхали до будинку і підійшли до дверей, чоловік вагітної жінки без претензій вдарив фельдшера головою в обличчя, а потім почав бити.
Чоловік, який ударив фельдшера «Швидкої допомоги», був у неадекватному стані. Про це розповів директор «Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Віктор Забашта.
За допомогою «тривожної кнопки» медики викликали поліцію, яка затримала нападника.
Фельдшера зі струсом головного мозку та переломом кісток носа доставили в Обласну клінічну лікарню.