Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У Куп’янському районі до десяти закладів освіти, де створено умови для навчання та розвитку 21 дитини з особливими освітніми потребами, долучився інклюзивно-ресурсний центр, що розмістився в будівлі відділу освіти районної державної адміністрації. Нині в центрі готові взятися до занять майже 30 дітей району.
Директор районного інклюзивно-ресурсного центру Куп’янської районної ради Оксана Пелих відзначила, що заклад дуже необхідний.
«На послуги спеціалістів нашого центру попит значний. Усі батьки мріють про те, щоб їхні діти були здорові, розумні, а головне, щоб вони були корисні суспільству. Коли дитина реалізована, вона щаслива. У цьому ми й допомагаємо», – розповіла Оксана Пелих.
Оксана Пелих відзначила, що у центрі обладнано 6 зручних кабінетів з безперешкодним доступом та облаштовано приймальню з індивідуальними шафами і сучасними зручними меблями. У залі спільних засідань встановлено мультимедійний комплекс. Кабінети фахівців оснащені сертифікованим дидактичним матеріалом, посібниками для роботи, обладнанням для пісочної анімації, різноманітним ігровим, розвивальним матеріалом, м’якими куточками для ігор. У кабінеті лікувальної фізкультури встановили реабілітаційні бруси, шведську стінку, балансири, залу забезпечили м’якими матами та необхідним спортивним інвентарем для занять.
За словами директора центру, у штаті працюють практичний психолог, вчитель-логопед, вчитель-дефектолог та вчитель-реабілітолог. Вони надають інформаційно-просвітницьку, методичну, консультаційну допомогу всім учасникам освітнього процесу з питань інклюзивного навчання, а також корекційно-розвиткові послуги дітям, які не охоплені цією роботою в закладах освіти.
Заступник голови Харківської облдержадміністрації Вадим Данієлян на урочистій церемонії відкриття інклюзивно-ресурсного центру наголосив, що це дуже важливий крок на шляху створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, адже у державі вперше впроваджується комплексний підхід щодо навчання таких дітей.
«Завдяки підписанню меморандуму з Благодійним фондом Петра Порошенка, сьогодні можемо комплексно реалізовувати в Харківській області державну політику щодо інклюзивної освіти. Створення таких центрів, ресурсних кімнат та медіатек у школах області – це результат спільної роботи державної та місцевої влади, а також спонсорської допомоги», – підкреслив заступник голови ХОДА.