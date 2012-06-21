Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Майже 70 тисяч пляшок з фальсифікованими лікеро-горілчаними виробами завдяки злагодженим діям правоохоронців не потрапили до споживачів. За інформацією прокуратури Харківської області, яка здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо незаконного виготовлення спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, під час досудового розслідування було встановлено, що в обласному центрі та в селищі міського типу Пісочин працюють два підпільних цехи, де виготовляються алкогольні напої з контрафактного спирту і потім збуваються споживачам.
Обшуки, проведені обласною прокуратурою та ГУ ДФС у Харківській області, виявили вражаючі масштаби підпільного виробництва.
Правоохоронці вилучили пристосоване для незаконного виготовлення алкогольних напоїв обладнання, зокрема: фільтри, балони, шланги, насоси. Окрім того в підпільних цехах було запасено спирт, суміші для виготовлення коньяку та контрафактний товар загальним обсягом близько 34 тонн.
За найскромнішими підрахунками ділки алкобізнесу лише від продажу виявленої партії продукції могли отримати зиск від п’яти до семи і більше мільйонів гривень. Наразі, як повідомили в прокуратурі, правоохоронцями встановлюються особи, причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення. Досудове розслідування триває.