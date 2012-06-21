Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
До Харківської міської клінічної лікарні №14 ім. Гіршмана за медичною допомогою звернулася харків’янка з наріканнями на біль у лівому оці та виділеннями білого кольору.
Лікарі провели оперативне втручання і виявили в оці хробака. У бактеріологічній лабораторії з’ясували, що це Dirofilaria repens , його довжина 10,5 сантиметра.
За місцем проживання хворої фахівці провели епідеміологічне обстеження та провели комплекс протиепідемічних заходів.
Як повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі це вже другий випадок дирофіляріозу в Харківській області. 7 лютого в Первомайському районі Харківщини у жінки також знайшли нематоду в оці. Дирофіляріоз – це трансмісивне паразитарне захворювання, яке передається через укуси комах, в основному комарів.
Щоб попередити зараження дирофіляріозом, фахівці радять стежити за станом здоров’я домашніх тварин та обмежувати їх після прогулянки у вечірній час. Оскільки зараження відбувається в період активного нападу комах, що припадає на травень-жовтень, слід використовувати протимоскітні сітки на вікнах, репеленти для індивідуального захисту від нападу комарів, адже під час укусу цих комах в організм людини потрапляють личинки паразита, які потім повільно ростуть.