Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Завдяки виконанню Постанови Кабінету Міністрів України №1082 обігрів помешкань у Харківській області у грудні та січні нинішнього опалювального сезону обійшовся мешканцям суттєво дешевше.
Як розповів під час засідання Ради розвитку громад і територій області директор департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації Сергій Магдисюк відсоток зниження вартості склав за грудень від 8 до 23 відсотків, а за січень – від 2,9 до 18,5 відсотка. Практично всі теплопостачальні підприємства знайшли можливості для зниження оплати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв’язку зі зміною ціни природного газу. Хоча, за його словами, окремі організації тепловиків, зрозумівши положення постанови буквально, вдавалися до спроб вести свою власну політику, однак фазова переконлива роз’яснювальна робота все розставила на свої місця.
Нині, як зазначив Сергій Магдисюк, залишилися деякі питання щодо КП «Тепломережі» Первомайської міської ради, яке від початку повідомило, що не має можливості виконати постанову Кабінету Міністрів України. Проте вже досягнуто домовленостей, підтверджених гарантійним листом підприємства, про те, що в наступному місяці платіжки за минулий період будуть скореговані.