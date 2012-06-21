Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Попри застереження синоптиків на Харківщині не спостерігається снігового колапсу на дорогах. Завдяки тому, що інтенсивність передбачуваного циклону змінилася і розпочалися опади у вигляді слабкого снігу, місцями мокрого снігу, на дорогах встигають справлятися з прибиранням снігу.
Наразі, на державних дорогах регіону, як повідомили в Службі автомобільних доріг у Харківській області, працює 130 одиниць спецтехніки, залучено 170 робітників. Протягом доби на оброблення покриття використано 780 кубометрів піщано-сольової суміші та 98 тонн технічної солі.
Штаб у цілодобовому режимі відслідковує ситуацію на дорогах, постійно ведеться моніторинг стану проїзду, як патрульним обстеженням так і за допомогою камер спостереження. Визначені найбільш імовірні місця скупчення великовагових транспортних засобів на яких додатково чергує дорожня техніка, спроможна буксирувати. На автодорогах організовано цілодобове чергування дорожників та спецтехніки, що здійснюється строго за графіком.
На прохання працівників Служби автомобільних доріг водії великовагового транспорту припарковуються на майданчиках відстоювання в очікуванні сприятливих погодних умов.