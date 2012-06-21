Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Новий онлайн-ресурс розроблено спеціалістами Департаменту економіки та міжнародних відносин Харківської облдержадміністраці. Він стане єдиною платформою для обміну інформацією та співпраці інвесторів, бізнесу, громадськості та органів влади.
Ресурс містить вичерпну інформацію про регіон. Потенційний інвестор може знайти на сайті подробиці щодо інвестиційної динаміки, фінансового клімату області, дізнатися про розвиток виробничої сфери, туризм та відпочинк, логістику та комунікації, гуманітарну сферу Харківщини. Для представників бізнесу на порталі зібрано інформацію щодо регіональних програм підтримки підприємців. Окремий розділ, де представники бізнесу можуть розміщувати свої бізнес-проекти, допоможе їм у пошуках інвесторів.
«Цей портал розроблено з метою створення простору для взаємодії бізнесу, інвесторів, влади і громадськості. Це інтерактивна онлайн-можливість співпраці, об’єднана база ресурсів. Для підприємців це можливість капіталізації бізнесу, для влади – перспектива розвитку інфраструктури, нові робочі місця тощо, – розповів у ході презентації інвестиційного порталу директор департаменту економіки та міжнародних відносин ХОДА Андрій Колос. – Департамент буде підтримувати роботу цього механізму. Будемо працювати над тим, щоб цей продукт був актуальним, сучасним та результативним для соціально-економічного розвитку регіону».
Андрій Колос також зазначив, що на розробку порталу не було витрачено жодної гривні бюджетних коштів. Сайт створено виключно силами департаменту.