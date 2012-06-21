Організоване злочинне угруповання, яке скоювало розбійні напади й викрадало людей, створили колишній правоохоронець і його товариш, який працював у правоохоронних органах. У справу вони запросили друзів і знайомих. Їм інкримінують вчинення трьох жорстоких розбійних нападів на харків’ян, зокрема й на відомого лікаря і його сім’ю в березні 2016 року.
«Члени угруповання працювали за розробленою схемою: використовуючи базу МВС, підшукували заможних харків’ян. Вони стежили за ними, розпорядком дня і членами сімей. Потім планували розбійні напади і викрадення. Кожен з учасників групи мав обов’язки. Одні розробляли злочинні плани, координували дії учасників угруповання та створювали алібі на момент скоєння злочину, інші стежили за жертвами, збирали інформацію про них, з’ясовували майновий стан, місце проживання тощо. Так звані сходки проводили щовівторка. Збиралися в лазні», — розповів начальник відділу прокуратури області Нвер Антонян.
За його словами, організоване злочинне угруповання діяло в області з 2015 року. Його члени нападали і викрадали людей, до яких застосовували тортури. Правоохоронці встановили 6 потерпілих, а сума заподіяної матеріальної шкоди становить понад 3 мільйони гривень.
Спіймали зловмисників на гарячому після нападу на одного з підприємців. На нього перевертні напали вранці, коли він виходив з дому, побили, зв’язали і катували, доки підприємець не зізнався, де зберігає гроші. Потім підозрювані намагалися втекти на автомобілі жертви, однак їх затримали.
Як повідомили в обласній прокуратурі, на лаві підсудних опинилося шестеро осіб. Уже всі учасники ОЗГ дають показання слідчим. Максимальна санкція статей, які їм інкримінують, передбачає покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.