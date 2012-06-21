Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Понад два мільйони 300 тисяч тонн ранніх зернових і зернобобових культур цього року склав ужинок хліборобів регіону. Про це повідомив під час брифінгу перший заступник голови Харківської облдержадміністрації Марк Беккер.
«Не дивлячись на складні погодні умови, які були восени при посіві озимих культур, і ґрунтову посуху навесні, нам все-таки вдалося зібрати той урожай, який ми планували. Керівником області Юлією Світличною було поставлено завдання зібрати врожай ранніх зернових і зернобобових культур на рівні не менше 2,2 млн тонн. На сьогодні, за оперативною інформацією, Харківська область зібрала понад 2,3 млн тонн зерна. На всіх 736 тисячах гектарах, які були засіяні ранніми зерновими і зернобобовими культурами, врожай уже зібраний», –розповів Марк Беккер.
Конкретизуючи, він зазначив, що цього року область зібрала понад 1,7 млн тонн озимої пшениці, що дозволяє не тільки забезпечити Харківський регіон, а й експортувати зерно. Озимого та ярого ячменю намолотили майже 500 тисяч тонн, гороху – понад 100 тисяч тонн.
«Середня врожайність ранніх зернових і зернобобових в області склала 31,3 центнера з гектару, пшениця цього року дала 33,4 центнера з гектару. Урожайність ячменю склала близько 28-29 центнерів з гектару», – повідомив перший заступник голови ХОДА.
За інформацією Марка Беккера, майже 60% зібраного зерна –продовольче, близько 40% – фураж.
Серед районів найбільший урожай наразі зібрали у Вовчанському (понад 140 тисяч тонн), Балаклійському (понад 124 тисячі тонн) і Барвінківському (понад 95,7 тисячі тонн). Також до стотисячної позначки наблизився Великобурлуцький район.
Перший заступник голови ХОДА підкреслив, що в області діє меморандум, підписаний головою облдержадміністрації Юлією Світличною та пекарями, про непідвищення цін на соціальні сорти хліба до кінця року.