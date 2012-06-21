Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Нині в області понад півтисячі домоволодінь отримують електроенергію від трьох сонячних електростанцій загальною потужністю 10 МВт. Першу із них було збудовано поблизу Мерефи Харківського району, а потім в експлуатацію було введено ще дві електростанції в селищі Борки.
За словами голови Харківської облдержадміністрації Олексія Кучера ці об’єкти інфраструктури були профінансовані вітчизняним інвестором, що склало майже 10 мільйонів доларів.
І ось у Борках, які вже по-праву називають центром сонячної енергетики регіону, буде збудовано ще одну — найпотужнішу сонячну електростанцію. Як розповів директор компанії «Солар» групи компаній «АС-груп» Богдан Новіков, її потужність сягне 8 МВт, що дасть змогу забезпечити електрикою ще понад 700 домогосподарств.
«Дуже важливо, що саме український інвестор бере на себе таку відповідальність у вкрай нелегкі часи все ж таки інвестує і вводить в експлуатацію такі станції», — підкреслив Олексій Кучер та наголосив, що частина податків від реалізації зеленої енергетики залишатиметься в місцевих бюджетах, де розташовані сонячні електростанції.