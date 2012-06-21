Днями майже три десятки переселенців отримали в Богодухові ключі від нових осель, які їм вручили голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична, міністр соціальної політики Андрій Рева та заступник Генерального консула Федеративної Республіки Німеччина в Україні Петер Шмаль.
Соціальне житло для внутрішньо переміщених осіб ввели в експлуатацію після реконструкції двоповерхової будівлі, яку було проведено коштом уряду Німеччини за допомогою Українського фонду соціальних інвестицій. Тут капітально відремонтували покрівлю, замінили вікна й двері, всі комунікації, утеплили фасад та провели ремонт внутрішніх приміщень. Цього року в регіоні планують відкрити ще п’ять гуртожитків для внутрішньо переміщених осіб — це майже 100 квартир для 350 людей.
Петер Шмаль зазначив, що співробітники консульства добре розуміють біду українських переселенців, адже самі мусили шукати нове місце для своєї установи, яка раніше перебувала в Донецьку: «Німеччина реалізовує й підтримує багато проектів в Україні: у соціальній та економічній сферах, у галузі культури й освіти. За період з 2014—2017 років Німеччина тільки в межах гуманітарних проектів надала Україні понад 74 мільйони євро».
Андрій Рева повідомив, що проекти з будівництва житла для переселенців реалізують у кількох регіонах країни. Тільки коштом Українського фонду соціальних інвестицій зведено чотири будинки в Запорізькій та Луганській областях.