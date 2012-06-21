Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Вже 50 світлофорних об’єктів Харкова обладнані в межах програми «Безпечне місто» відеопристроями. Це допоможе відстежувати та направляти потік машин на міських дорогах і магістралях, оптимізувати рух автотранспорту, протоколювати дорожньо-транспортні пригоди та чітко бачити цифри на номерних знаках автомобілів.
Крім цього більш оперативно запрацюють поліцейські та адвокати під час дорожній аварій. Адже комунальне підприємство «Міськелектротранссервіс» готове надавати правоохоронцям, згідно з чинним законодавством, усю записану камерами відеоінформацію.
Наразі відеокамери установлено на проспектах Гагаріна, Московському, Науки, Мереф’янському шосе та на вулиці Клочківській. Найближчим часом у Харкові планують установити на світлофори аж 300 відеопристроїв. А значить рух на міських дорогах стане ще безпечнішим та комфортним.
Будемо сподіватися, що водії перш ніж сісти за кермо автомобіля, замисляться над тим, щоб не порушувати правил дорожнього руху.