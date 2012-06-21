На нічному небі 31 жовтня з'явиться "блакитний" Місяць – так називають другий повний місяць, що припадає на один календарний місяць. Зазвичай в році буває 12 повних, по одному – кожен місяць. Однак високосний 2020 рік підготував додатковий 13 повний місяць.

У суботу 31 жовтня о 5:49 за київським часом (14:49 GMT) з’явиться другий повний Місяць цього у жотні. Використовуйте бінокль або телескоп, щоб розглянути кратери в західній частині Місяця в п'ятницю або в східній у суботу. Тільки жителі Східної Європи, Близького Сходу та Східної Африки побачать Місяць в його найповнішій фазі.

Після заходу Сонця "блакитний" Місяць розташується в 4 градусах на південний схід від Марса – досить близько, щоб можна було спостерігати ці небесні тіла разом за допомогою бінокля.

Повна зміна місячних фаз зазвичай відбувається за 29,5 діб. Але, якщо в місяці 31 день, значить, якісь фази в календарному місяці повинні відбутися двічі. У жовтні 2020 року повторюється фаза повного Місяця.

Місяць, який зійде над Землею 31 жовтня, називають "блакитним". Хоча його колір залишиться тим самим.

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Іноді місяць дійсно може приймати легкий блакитний відтінок, це обумовлено оптичним ефектом. Найчастіше це відбувається під час великих пожеж або вивержень вулканів, коли дим або пил застеляють небо.

"Блакитний" Місяць – відносно рідкісне явище. У середньому такий повний місяць з’являється кожні 2,4 року. Минулого разу "блакитний" Місяць бачили в 2018 році. Тоді, в січні і березні, було по два повні за місяць.

31 жовтня можна буде побачити й інше астрономічне явище – мінімісяць. У цей час супутник віддалиться від Землі на максимальну відстань, тому Місяць матиме найменший розмір у році.

А 30 листопада жителі Землі стануть свідками місячного затемнення. Воно буде останнім у 2020 році.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»