Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Завдяки активній роботі облдержадміністрації та депутатського корпусу облради Херсонщина має одні з найкращих результатів реалізації програми «Власний дім» серед інших областей країни і єдиною з реалізації інвестиційних проектів з будівництва багатоповерхового житла.
У 2018-му році у рамках програми «Власний дім» було надано 392 кредити, що дозволило поліпшити житлово-побутові умови 331 сім’ї, які мешкають у понад 80 населених пунктах області. Регіональна програма індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення «Власний дім» розрахована на 2012-2020 роки.
Так, у минулому році на її фінансування було спрямовано понад 32 мільйони гривень, зокрема, з державного бюджету 3,7 мільйони гривень, з обласного – 11 мільйонів; частка районних, сільських та бюджетів ОТГ становила 10,7 мільйонів гривень, власні кошти населення склали 6,8 мільйонів.
Завдяки виділеним коштам у 2018-му році 91 родина змогла придбати індивідуальне житло загальною площею понад сім тисяч квадратних метрів; 32 родини отримали пільгові кредити на будівництво та реконструкцію індивідуального житла загальною площею близько 11 тисяч «квадратів»; 38 родин отримали пільгові кредити на газифікацію та водопостачання своїх домогосподарств та 29 сімей отримали кредит на розвиток власного сільського подвір’я.
Також у рамках Програми введено в експлуатацію 41-квартирний житловий будинок в м. Берислав загальною вартістю 12,9 мільйонів гривень. А пільговими кредитами скористалися 37 фахівців сфери охорони здоров’я і освіти; понад 20 учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб; 146 молодих сімей; 22 багатодітні родини, які отримали безвідсоткові кредити та понад 100 працівників інших бюджетних установ та агропромислового комплексу.