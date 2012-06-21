Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Уряд підтримав створення національного природного парку «Кам’янська січ». Про це повідомив Директор Департаменту екології та природних ресурсів Херсонської облдержадміністрації Юрій Попутько.
Він зазначив: «дякую науковцям Херсонського державного університету та працівникам Департаменту екології за кропітку роботу над створенням даного об’єкту природно-заповідного фонду». Тож, в Україні буде створено новий національний природній парк «Кам’янська Січ».
На відповідний Указ Президента вже очікують представники громадськості, науковці, екологи. Місцевість «Кам’янська Січ» розташована на Херсонщині на території Бериславського району. До складу майбутнього парку буде включено 12261,14 гектара земель державної власності. Створення парку має важливе не лише природоохоронне, а й історичне значення. Саме тут в 1709–1711 роках розташовувалась одна з головних святинь українського козацтва — «Кам’янська Січ». Крім того, це унікальний для Правобережжя масив цілинних типчаково-ковилових степів, з різноманіттям рослин і тварин, занесених до Червоної книги України, які давно визнані об’єктами Смарагдової мережі.