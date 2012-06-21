Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Херсонській облдержадміністрації підписано Меморандум про співпрацю між обласною владою та австрійською вітроенергетичною компанією «О.В. ВІНД.КГ». Документ передбачає співробітництво у сфері реалізації проектів з будівництва вітроелектростанцій у Голопристанському районі Херсонщини.
Предметом Меморандуму є співпраця сторін у межах визначеної законом компетенції в питаннях щодо спільного впровадження інвестиційної діяльності на території області з метою реалізації проектів у галузі альтернативної енергетики. Коментуючи підписання Меморандуму заступник голови облдержадміністрації Андрій Балонь зауважив:
«Сьогодні ми підписали Меморандум з компанією, що займається саме виробництвом електроенергії. Влада максимально сприятиме діяльності цій компанії. Відкритість та співпраця позитивно вплине на реалізацію цього проекту, від якого, в кінцевому рахунку, вигоду отримають місцеві громади».