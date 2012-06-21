Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
В історично-розважальному комплексі «Зелені хутори Таврії» роблять бекмес з традиційної для Херсонщини солодкої ягоди.
Кавунова столиця України, Херсонщина готова пригощати традиційними «смугастиками» не лише в розпал сезону. Тут пропонують кавун у концентрованому вигляді, який можна куштувати у будь-яку пору року. Виявляється, що здавна місцеві жителі виготовляли з кавунів так званий бекмес — згущений сік чи сироп з різних фруктів, ягід, овочів. Ця страва більше розповсюджена в Туреччині, країнах Середньої Азії, Азербайджані, балканських країнах.
Роблять його зазвичай з винограду. Але херсонські винахідники давно примудрилися виготовлювати бекмес з кавуна. І це не дивно, адже Херсонщині вистачає. Для бекмесу згодяться навіть некондиційні ягоди. Виготовлення бекмесу чи кавунового меду в регіоні, який славиться найбільшими ягодами, — справа перспективна.
Це зрозумів Олександр Долинко, директор відомого в країні історично-розважального комплексу «Зелені хутори Таврії», що знаходиться на кордоні Голпристанського та Олешківського районів Херсонської області. Він розповів, як готується бекмес з кавунів та які корисні властивості йому притаманні. «Сюди нічого зайвого не додається. В баночці на 100% — кавун, — зазначає Олександр Володимирович. — Приблизно 12 годин кавун вариться, випаровується, в результаті чого отримаємо його екстракт. У 100-грамовій ємкості міститься два кавуни». За технологією мякоть кавунів доводять до кипіння, кип’ятять, не даючи вирувати, потім відстоюють і проціджують. Після випарювання рідина за консистенцією стає подібною до меду. В неї не додається цукор, бекмес містить лиш природній цукор, органічні кислоти і вітаміни.
Кавуновий мед, окрім незвичного смаку, має ще й корисні властивості. Так, він згодиться тим, хто хоче схуднути та замінити цукор на щось солоденьке. Адже у 100 грамах кавунового бекмесу лише 106 калорій. Підійде він і хворим на діабет чи ниркові проблеми. А голова Херсонської облдержадміністрації, корінний херсонець Юрій Гусєв поділився, що бекмес полюбили його друзі з усієї України, а найкраще херсонський кавуновий мед смакує з молоком.
Якщо минулого року Олександр Долинко практично в домашніх умовах виробив лише сто літрів бекмесу, то в цьому році має намір відкрити міні-виробництво. Вважає, що йому під силу виготовити тонну смаколику. Чоловік переконаний, що переробка смугастих ягід у мед може стати додатковим прибутком для фермерів, які вирощують кавуни.