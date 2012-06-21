Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Шестеро дітей-сиріт отримали ключі від квартир та документи про право власності на житло в місті Гола Пристань. Квартири знаходяться в районному центрі, відповідають сучасним вимогам до благоустрою та комфорту житла. Їх придбали за рахунок державної субвенції.
Нинішнього року в Херсонській області на придбання соціального житла було виділено 19,8 мільйонів гривень, а вже у наступному ця сума складатиме 23 мільйони.
Заступник голови Херсонської облдержадміністрації Євген Рищук під час вручення ключів зазначив, що держава спрямовує достатню кількість коштів, аби забезпечити дітей-сиріт необхідним житлом. «Діти, котрі не мають близьких родичів, повинні знати, що про них дбають, а власне житло є хорошим стартом у доросле життя, – зазначив Євген Рищук. – У черговий раз нам вдалося вручити житло дітям, які виросли без батьків. І найважливіше, що попри всі ті негаразди, які є сьогодні, нам вдається робити добрі справи заради наших дітей, бо чужих дітей не буває».