В акваторії Каховського водосховища та річки Дніпро зафіксовано масовий замор біля села Веселе Бериславського району та в районі Нової Каховки Херсонської області. Про це повідомив департамент екології та природних ресурсів Херсонської облдержадміністрації. Державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища відібрали проби поверхневої води. За результатами проведених досліджень встановлено перевищення гранично допустимої концентрації нітритів, нітратів, заліза.
Двома днями пізніше в районі села Бабине Верхньорогачицького району виявлено замор майже тонни риби. Вода Каховського водосховища мала червоний колір, який за течією поширювався із Запорізької області. У відібраних пробах встановлено перевищення допустимої концентрації заліза та хімічного споживання кисню. За словами директора департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації Юрія Попутька, для з’ясування причини замору риби лабораторія провела дослідження загиблої риби. У замореній рибі виявлені небезпечні речовини, зокрема пестициди, фосфати, аміак тощо. З метою вжиття заходів скликано засідання регіональної комісії, на якому розглянуто ці випадки. Державна екологічна інспекція у Херсонській області направила листи до СБУ з проханням виявити на території Запорізької та Херсонської областей невідомі отруйні речовини та суб’єктів господарювання, які їх скидають. Крім того, створено постійно діючу комісію, в планах якої проведення перевірки фактів замору риби на території Херсонської області та причин їх виникнення.