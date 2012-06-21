Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
З 2014-го року близько шести тисяч осіб з тимчасово окупованих територій звернулися за медичною допомогою до закладів Херсонської області.
Як зазначив директор Департаменту охорони здоров’я Віктор Короленко, внутрішньо переміщені особи, хворі на туберкульоз забезпечуються лікарськими засобами у загальному порядку. Всі хворі, зокрема кримчани, безоплатно забезпечуються протитуберкульозними препаратами, які область отримує централізовано за рахунок державних постачань.
КЗ «Херсонський обласний онкологічний диспансер» надає спеціалізовану медичну допомогу мешканцям окупованого Криму, які тимчасово прописані у Херсонській області. У тому числі безкоштовними лікарськими засобами (хіміопрепаратами), закупленими за рахунок коштів Державного бюджету. Також внутрішньо переміщені особи отримують лікування методом хронічного гемодіалізу в умовах центру нефрології, гемодіалізу та перитонеального діалізу Херсонської обласної клінічної лікарні безкоштовно за рахунок коштів обласного бюджету.
Крім того, пацієнти з тимчасово окупованої території АР Крим з цукровим діабетом забезпечуються препаратами інсуліну так само, як і мешканці області, за рахунок цільових видатків у складі медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.
Спеціалізовану медичну допомогу при серцево-судинних захворюваннях ВПО можуть отримати у Херсонському обласному кардіологічному диспансері та Херсонській обласній клінічній лікарні.
Під час відвідування Херсонської області міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш ознайомився з умовами лікування громадян у Херсонській міській клінічній лікарні ім. О. С. Лучанського.
«Наразі немає окремої державної програми про надання медичної допомоги кримчанам, – зазначив міністр. – Але міністерство дбатиме, аби Херсонщина отримувала якісне медичне обладнання в лікарні від держави, таким чином влада віддячить керівництву Херсонщини за те, що в лікарнях знаходять можливість і надають кримчанам допомогу».