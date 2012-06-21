На чорноморському узбережжі Каланчацького району Херсонської області зафіксовано масову загибель диких водоплавних птахів. Уздовж прибережної смуги села Роздольне з моря хвилями прибило до берега понад 5 тисяч трупів птахів. Щоб визначити причину загибелі пернатих, спеціалісти Каланчацької районної державної лікарні ветеринарної медицини відібрали патологічний матеріал і направили його до Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи в Києві.
За результатами експертизи діагноз пташиний грип та хвороба Ньюкасла не підтверджено. Державна екологічна інспекція Північно-Західного регіону Чорного моря відібрала також проби води. Перевищень забруднюючих та отруйних речовин не встановлено.
За попередніми даними управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області, причиною отруєння міг стати пастерельоз. Як зазначив начальник управління Віталій Боярський, загалом було зібрано й утилізовано близько дев’яти тисяч загиблих птахів. «Майже всі з них — лиски, лише кілька лебедів і диких качок. Варто захворіти на пастерельоз лише одній лисці в умовах значного скупчення цих птахів, яке на сьогодні спостерігається на узбережжі Чорного моря, — решта також заражається цією хворобою», — сказав Віталій Боярський. На думку фахівця, найімовірніше, що пернаті загинули десь у морі. Але звідки прийшло джерело зараження, про це можна лише гадати, адже серед загиблих птахів не було виявлено жодного окільцьованого, що дало б можливість визначити, звідки саме він прилетів.
Наразі, незважаючи на те, що у Каланчацькому районі вже не фіксують нових випадків загибелі диких водоплавних птахів, ситуація перебуває під пильним контролем. Карантин у розташованих у зоні виявлення мертвих птахів населених пунктах офіційно не оголошували, адже інструкція не передбачає карантинних обмежень на дику фауну. Але з метою профілактики затверджено план заходів, згідно з яким місцеві органи влади проводять щоденний моніторинг, у тому числі стану птиці в домашніх господарствах населення. Відповідну вказівку щоденно стежити за ситуацією отримали також місцеві мисливські організації.