Група обласних лікарів з Херсона вирушила до сіл Каланчацького та Чаплинського районів для обстеження місцевих жителів, насамперед, дітей. Адже за неофіційною інформацією, хімічні викиди заводу «Титанові інвестиції» (колишній «Кримський титан»), що розташований в окупованому РФ Криму, збільшилися в рази. На жаль, після окупації Криму це відбувається безконтрольно. Всього перевірено понад 300 осіб, серед них 270 дітей.
За словами директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Віктора Короленка, у цих районах працюють чотири бригади лікарів вищої категорії, серед яких кардіологи, педіатри, терапевти, отоларингологи.
«Серед дорослого населення випадків захворювань поки що не виявлено, — зазначає чиновник. — А серед дітей 5-7 класів виявлено майже 20 випадків ларингіту, слизотечі, подразнення слизової оболонки. Не можна точно стверджувати, що виявлені захворювання пов’язані з хімічними викидами «Кримського титану». Результати обстежень отримаємо після лабораторних досліджень».