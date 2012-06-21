В Херсоні створено оперативний штаб із забезпечення протидії браконьєрству. Таке рішення ухвалено під час розширеної наради з питань збереження лісів, запобіганню їх нещадному знищенню та протидії браконьєрству на водних об’єктах.
Як зазначив голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв, – «з кожним роком запаси водних живих ресурсів, зокрема риби, неухильно скорочуються, на що впливає, у першу чергу, несанкціонований вилов та нераціональне господарювання. Також гострою залишається проблема безконтрольного та самовільного використання лісових ресурсів і видобуток корисних копалин (піску). Тому залишається низка проблем у сфері екології, вирішення яких потребує втручання органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, правоохоронних та контролюючих органів».
Присутні на нараді підтримали пропозицію стосовно введення заборони на промисловий вилов водних біоресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду Херсонської області, зокрема нижче дамби у Новій Каховці. Новоутворений оперативний штаб повинен буде відпрацювати план заходів щодо запобігання браконьєрству на воді у 2018-му році, забезпечити його реалізацію і про результати роботи систематично повідомляти обласну державну адміністрацію. Координацією діяльності оперативного штабу із забезпечення протидії браконьєрству на річці Дніпро займатиметься відділення поліції у порту «Херсон» Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області. Обласна влада розраховує на підтримку кожного жителя області та закликає повідомляти на «гарячу телефонну лінію» відомості про правопорушення.